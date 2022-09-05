立委楊瓊瓔尋覓圳堵公園作為興建市民活動中心基地。（陳淑娥攝）

圳堵公園將作為興建市民活動中心之基地。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市神岡區圳堵里原有社區活動中心老舊，且建物無建使照又占用私人土地，立委楊瓊瓔5日前往會勘，尋覓圳堵公園作為興建市民活動中心基地，總工程經費約2000萬元，預計2023年9月發包，2024年底落成啟用。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍5日邀請民政局副局長徐照山、神岡區長劉汶軒、圳堵里長王鴻福、社區發展協會理事長王其祥前往圳堵公園，舉辦「圳堵公園市民活動中心興建位址」規畫說明會。

神岡區長劉汶軒指出，圳堵居民長期缺乏多元運用空間，2020年10月30日，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍邀集相關單位前往圳堵公園會勘，爭取將目前公園申請改做多目標使用，以興建圳堵里活動中心，面積佔約120坪，包含辦公室、儲藏室、活動教室、男女廁所(含無障礙廁間)及停車空間等設施。

楊瓊瓔說，地方居民的需求，很多都是認為缺少活動中心或藝文活動場地。因此過去兩、三年來，在選區內便協助多件興建活動中心經費爭取。圳堵里目前里民人數將近2500人，為增進圳堵里民集會、活動聯誼空間，依據《臺中市公園管理自治條例》規定，將於圳堵公園申請改建作多目標使用，興建1層樓市民活動中心約120坪，佔公園建蔽率15％，並維持公園綠覆率50％以上，今日定案後將儘速規畫興建，大約2年完成啟用，符合鄉親使用需求。

羅永珍表示，圳堵里興建市民活動中心將要實現，居民都相當高興，未來府會將繼續合作推動活動中心興建案，讓社區更快樂幸福。

圳堵里王鴻福里長強調，圳堵里眾多里民都十分盼望能盡早擁有屬於里內完善的活動中心，活動中心不僅是里民間舉辦活動、聯絡情誼的重要場所，若有突發狀況更能成為避難場所，感謝市府傾聽民意，規畫符合里民期待的活動中心，讓圳堵里民眾能有一個完善的活動中心。