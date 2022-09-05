楊祐寧在《罰罪》大玩雙面人手法。（愛奇藝國際站提供）

楊祐寧在《罰罪》中暗黑集團家族勢力龐大。（愛奇藝國際站提供）

黃景瑜在《罰罪》飾演正義刑警。（愛奇藝國際站提供）

黃景瑜在《罰罪》飾演正義刑警。（愛奇藝國際站提供）

楊祐寧與黃景瑜在正熱播出的大陸刑偵劇《罰罪》首度合作，第一集就出現殺人、把人丟下樓的情節，尺度爆表，熱度僅次甫收官的《蒼蘭訣》，網友評論「超敢拍」，近期揪出內鬼的劇情反轉再反轉，更讓人大呼過癮！楊祐寧劇中飾演暗黑集團趙家四兒子「趙鵬超」，外表溫文儒雅，實際上卻心狠手辣，曾是「黑幫律師」的他，剛登場就反噬親兄弟，前一秒還打開雙手微笑歡迎哥哥們，下一秒變臉冷笑，抓住兩個哥哥把柄死掐卻面不改色，大玩雙面人手法。他劇中力圖洗白趙氏企業，但又處處與黃景瑜飾演的青年刑警「常征」作對，遊走黑白之間，玩弄警察與黑幫，縝密心思讓人不寒而慄！

楊祐寧劇中為了分化黃景瑜與女友，處心積慮趁虛而入，發現常征女友「紀念」（林一霆飾）腳扭傷，一個公主抱展現超Man男友力，到醫院掛號、排隊拿藥都親力親為；知道女方不方便出門，不但找阿姨煲湯，還幫忙去超市採購，其中包含了衛生棉，只因他細心觀察到女方手機提醒月事要來，暖男舉動讓網友直呼「就算知道他是反派也心動」、「讓人覺得受照顧的同時又不會有壓迫感，感覺這男的好溫柔、好可靠、好有魅力」！

黃景瑜在《罰罪》飾演正義刑警，為查案執著到底，他已4度扮演軍人、2度飾演警察，可說是軍警類「制服專業戶」，被笑稱是「在演藝圈服兵役」，日前他接受專訪表示，「不怕被同類角色禁錮住，現在有活幹挺好的！」而且和熟悉的導演及演員合作，黃景瑜在劇組泰然自若、相當放鬆，「整部戲我連妝都沒化，早上洗一洗過來就拍了，頭髮也沒抓，我其實就像是去警察局上班一樣，特別自然。」

《罰罪》劇情來到最高潮，黃景瑜拼命找出父親與趙家二哥死亡真相，殊不知警察組織裡有內鬼，尤其趙家老爺子亮出的54支秘密手機，象徵一副撲克牌，先前已有2部手機揭露主人身分，而最新劇情中，黃景瑜在調查28年前陳年舊案，發現也跟趙家有關，而他視為第二個父親的警察局長，竟也背叛他，當著他的面搞小動作。劇中一口氣掀出3內鬼，因這起舊案，黃景瑜與楊祐寧即將正面交鋒。口碑刑偵劇《罰罪》現正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。