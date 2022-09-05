台塑企業購買近5萬台斤雲林縣斗六文旦，為文旦農「加油」。（張朝欣攝）

雲林縣斗六文旦今年因大陸禁台食品進口等因素，銷售情況受影響，台塑企業以行動支持雲林良品，5日購買4萬8000台斤斗六文旦，希望拋磚引玉，吸引更多企業支持品質優良的斗六文旦，台塑表示所購買的文旦將在台亞及福懋184家直營加油站發送，凡加滿25公升油品就送1顆，請大家一起為文旦農「加油」。

台塑企業「柚保平安，加油送文旦」活動在斗六市農會舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、台塑六輕管理部協理蔡建樑等人共同主持，所購買的斗六文旦委由斗六市農會負責品質把關，希望將雲林良品推銷至全台，同時行銷斗六在地優質農產品。

謝淑亞表示，非常感謝台塑企業除了在社會福利方面鼎力相助，協助縣府推動多項福利政策，也實質幫助農民，雲林是農業大縣，農民辛苦種植出來的農產品都是雲林良品，產地直送全台各地，提供國人優質蔬果食用，每當農產品過剩時，台塑企業都會協助購買，可說是農民的好朋友。

蔡建樑說，斗六文旦品質有目共睹，去年因沒有颱風，產量增加，今年也一樣，因此台塑企業今年購買4萬8000台斤斗六文旦，只要到全台的台亞及福懋直營加油站加油滿25公升就送1顆，藉此幫助文旦農度過難關，同時讓全台民眾能夠享用到最好吃的斗六文旦。

林聖爵指出，因為大陸禁台食品進口，許多文旦農很擔心文旦通路受阻，還好有台塑企業大量購買，加上雲林縣政府全力協助銷售，以及斗六市公所舉辦文旦節、文旦評鑑比賽，讓斗六文旦買氣大增。今年參加評鑑的文旦甜度都在11度以上，可說是物超所值，要買要快。