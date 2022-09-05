中國市場自第二季以來政策陸續出台，引導景氣邁向復甦，雖然七月以來A股市場回檔，但搭配聯準會加速升息訊號後，海外股市開始反彈，帶動A股震盪收斂後開始上行，當消費利多訊號湧現，將可望帶動A股走勢彈升。兆豐投信指出，近一周與內需相關的中證內地消費主題指數走揚逾1%、自第二季以來已上漲超過8%，顯示穩經濟政策將持續成為帶動A股市場走勢的動力來源。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，中國投資市場最關注的就是政策紅利方向，由於「穩就業、穩增長」成為支持內需消費力道的來源，也是官方持續的核心任務，估計下半年的波動幅度將日益鈍化。此外，中國市場偏貨幣寬鬆的政策，加上目前A股市場進場價格相較美股划算，以及黃金十一消費周的潛在利多逐漸浮現，有助近期消費類股跑贏大盤指數，蓄積出止跌回升的力道。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，中國官方對於下半年維持穩經濟的目標未變，目前市場靜待十月份的「二十大」會後，預計中國政策將回歸到促進經濟發展軌道上，包含維持防疫政策精準性、改善簽證與疫情檢測政策、恢復國際航班、提升外貿互動等，可望加速提升中國景氣恢復力。中長期來看，中國官方仍著重在「提振消費、促進投資、保障就業」的主要目標上，只要在疫情管控常態化、內需持續復甦的預期下，A股長期發展可期。兆豐中國A股基金投資相對聚焦於中國、香港掛牌的藍籌企業，而兆豐中國內需A股基金研究團隊則相對布局於中國、香港、美國掛牌的中國內需藍籌企業，建議無論是青睞內需市場的投資人，或是對成長性題材有興趣的投資人，可採取逢回進場且分批佈局的策略，追求A股市場中長線的成長契機。