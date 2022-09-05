國內BA.5疫情升溫，近日有醫師警告，BA.5已變異到讓潛伏期縮短至2天，顯示更容易重複感染。不過這種說法今天被中央流行疫情指揮中心打臉，強調目前尚無具規模統計證實，BA.5的潛伏中位數仍然是3天。

針對BA.5已讓潛伏期縮短的說法，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名醫師在臉書貼文上並未引述相關資料，不過據了解該份資料是來自日本的一項小規模統計，說明BA.5潛伏期疑似從原本的2.8天縮短為2.4天。

羅一鈞表示，但該資料並非正式統計，且指揮中心不會參考小規模統計，目前國際間依舊認為BA.5的潛伏期中位數為3天，沒有顯著縮短，至於將來的變化則還有待觀察。

隨著中秋連假到來，台北市已祭出河濱禁烤令，羅一鈞也再次說明，指揮中心並未宣布中秋節民眾禁止烤肉，僅針對特定聚會場所、餐廳等加強防疫措施，至於各地方政府如有防疫管理上的考量，都會予以尊重。

指揮官王必勝指出，我國BA.5疫情發生較晚，因此邊境開放勢必也會比其他國家來的慢，目前包含病床、藥物、疫苗、快篩等防疫物資數量充足，會持續滾動式檢討，邊境也會持續朝穩健式開放走下去。