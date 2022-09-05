22歲藝人歐陽娜娜是著名星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，自出道後一舉一動很受矚目，事業重心全都在大陸朝多方面發展，如今的她已蛻變為成熟少女，不時會出現性感穿搭，近來她出版第二張專輯，在社群曬出宣傳概念照，只見到她打扮清涼，被不明人士偷襲時，使她掉出大片私密領域。

近來歐陽娜娜發行第二張專輯，拍新專輯概念照畫上煙燻妝，並放上成品到IG進行宣傳，只見她身穿吊嘎和寬鬆皮褲，在一面血紅色櫃子前手持聽筒，接連擺出幾組震撼姿勢；她的一雙眼睛瞪視前方，彷彿有說不盡的話語，想一一講給粉絲聽，而一頭長髮也披在酥胸前方，除了帥氣、帶點神祕氣息，還多了一點女孩轉大人的性感味。

歐陽娜娜出第二張專輯，小露性感。(圖/歐陽娜娜 ig)

歐陽娜娜拍完概念照後，也曝光了多張花絮照，在這些照片中，拍攝時將相機拉近，五官輪廓能看更清楚，而灰色吊嘎搭配下，隨著歐陽娜娜又一左一右扭動身體，在只有肩膀一個結支撐點時， 使她上衣接近走光邊綠，並讓內搭白色小可若隱若現，就在此時，竟出現一隻手偷襲，令她露出的肌膚直逼絕對領域，所有人都替她捏了一把冷汗。

歐陽娜娜被不明人士偷襲，引起網友注意。(圖/歐陽娜娜 ig)

此則貼文才發布不到一天，就狂吸超過13.7萬人點讚朝聖，紛紛留言：「表情管理太強了這眼神」、「怎麼看都美，該如何處理」、「太漂亮了吧救命」、「最後是誰的手」、「好美呀啊啊啊真的愛死」、「小鹿亂撞，今天嫁給我好嗎」、「來看ins就為了看老婆」、「那隻手是愛你的手」、「娜比，妳是我的神」。