台中市女山友墜谷死亡，搜救人員將遺體背負下山。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

台中市56歲林姓女山友等8人組成的登山隊，攀登南三段，5日行經郡大林道時，林女疑因如廁不慎墜落70公尺深谷，頭部嚴重受創昏迷；南投縣消防局獲報，立即派遣搜救隊上山，下午1點47分抵達現場，發現林女已明顯死亡並且出現屍僵現象，致命傷在頭部。

南投縣消防局今天上午6點18分接獲報案，指稱8人登山隊於8月27日由花蓮瑞穗入山，攀登南三段，預計9月5日從郡大林道33公里處下山；林姓女山友不慎於43公里處摔落山谷，頭部嚴重受創，請求救援。

由於軒嵐諾颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石倒木，車輛難以通行；南投林管處已請施工廠商沿路往上清除，重機械目前持續清理中，但進度緩慢。

消防局為爭取救援時效，申請直升機10點32分降落和社停機坪，搭載出勤帶隊官信義消防分隊伍程嶸及義消、山搜等共6人，趕赴現場救援，11點3分降落郡大林道36公里處停機坪，搜救人員徒步前往山域事故現場，目前將林女遺體背負下撤中，將搬運到郡大林道36公里處，再視天候狀況申請直升機吊掛。