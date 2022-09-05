中秋連假即將到來，也是24節氣裡的「白露」，今年的白露後即是中秋，而南瀛八景之首的虎頭埤，素來有「虎埤泛月」美稱，今年特別推出中秋3天連假（9/9~9/11），名字中有「秋」、「露」任一字的遊客本人享免費入園，一起到台南共渡中秋佳節。

台南市長黃偉哲表示，白露節氣代表早晚開始有涼意了，在這秋高氣爽微微涼意的時節，可以好好把握這3天的黃金假期，安排台南私房賞月景點。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南是最適合秋遊的好景點，今年虎頭埤風景區推出中秋連假（9/9~9/11）凡是名字中有「秋」、「露」任一字的遊客本人享免費入園，

另外國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27間美食店家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，總共44間餐廳店家獲得肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市。

台南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所特別辦理2022「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽，捕捉「臺灣第一水庫」的美麗瞬間，以虎頭埤風景區內自然景觀、歷史人文、遊憩活動為主題，一起用相機來記錄虎頭埤的山光水色，用影像傳遞一個個的精采故事

只要10月31日止徵稿(郵戳為憑)繳交作品就能參加比賽，用手機隨手拍，用鏡頭玩創意拿獎金，預計將徵選出23張精選作品，最高獎金1萬元。(記者張雅雲/台南報導)