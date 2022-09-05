帕運國手「無腿泳士」陳亮達今年5月因車禍不幸身故，今（5）日高市府表揚體育有功人員，市長陳其邁親自頒獎給陳亮達阿嬤，希望大家能學習亮達的精神，繼續勇往直前。（柯宗緯攝）

陳亮達的阿嬤也淚憶亡孫直說，真的為他感到很光榮、很驕傲，也感謝各界一路以來的幫忙。（柯宗緯攝）

最佳男選手田徑謝元愷偕眾選手與高雄市長陳其邁自拍。（柯宗緯攝）

這次也特別致贈80萬元體運獎助金給代表高市參加2022年世界運動會的選手。（柯宗緯攝）

帕運國手「無腿泳士」陳亮達今年5月因車禍不幸身故，今（5）日高市府表揚體育有功人員，市長陳其邁頒發「特別獎」，由陳亮達阿嬤等家人代為領取，希望大家能學習陳亮達的精神，繼續勇往直前。阿嬤也淚憶亡孫直說，真的為他的成就感到光榮、很驕傲，也感謝各界一路以來的幫忙。

「111年高雄市體育有功人員表揚典禮」，公開表揚傑出選手、績優教練、優秀裁判及體育團體、熱心體育、卓越貢獻及終身成就等54名對高雄體育運動有貢獻、有功人員，其中陳亮達因不幸離世，市府予以頒發特別獎。

陳其邁頒發特別獎，由陳亮達的阿嬤及父母代為領取。陳其邁說，心中有很多懷念及不捨，陳亮達之前曾到他辦公室，現在回想他陽光燦爛笑容，仍非常令人懷念，亮達在運動場上拚搏努力，值得大家學習，讓後輩在運動場上更加勇往直前，也向家屬表達慰問及敬意。

陳亮達的阿嬤代為領獎時頻頻拭淚，想起亡孫迄今心頭仍十分心酸及感慨。她說，自己從亮達小時候開始照顧他，他是一個非常懂事、體貼的孩子，「突然走了，當然我的內心很痛」，感謝這次高市府及各界的幫忙讓後事可以做的圓滿。

對於這次領到特別獎，阿嬤直言，內心很高興，也很悲傷，「他往生了，我非常不捨」，但若他今天知道領到這個獎，一定也會很高興，他過世前曾說6月6日要去葡萄牙比賽拿獎，這輩子的夢想是拿更多的獎回來，而他也把獎金拿來買機車送給自己，現在騎車還是會想起愛孫。

此外，體育人員獲獎共54位，當中也選出男、女傑出選手，分別為田徑謝元愷、桌球田曉雯，陳其邁特別加碼贈送iPad給兩人，感謝這些選手為高雄爭光，而他上任以來增加體育預算及獎金，這次也特別致贈80萬元體運獎助金給代表高市參加2022年世界運動會的選手。