刑事局公布假冒衛福部防疫補助補貼詐騙民眾個資。（刑事局提供）

刑事局公布假冒衛福部防疫補助補貼詐騙民眾個資。（刑事局提供）

刑事局公布假冒衛福部防疫補助補貼詐騙民眾個資。（刑事局提供）

詐欺集團搬出新套路，竟敢假冒衛福部防疫補助補貼，近期開始有民眾陸續收到以蘋果iMessage傳訊，以「『衛福部』你的補貼已通過點（釣魚網站連結）註冊提領等類似信息」，使民眾誤信已領到補助，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，藉此騙取民眾個資、信用卡資料、網路銀行帳密等，甚至植入木馬程式，擷取手機內的密碼。

刑事局提醒民眾，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，不要把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼等，輸入不明網頁。詐騙可能利用獲得的民眾個資，用來破解帳戶後騙取財產，務必提高警覺、嚴防詐騙。

刑事局建議，蘋果用戶主動參考以下防堵 iMessage 惡意簡訊做法：一、勿點擊或複製釣魚網站連結。二、單則簡訊封鎖、刪除與回報。三、開啟「過濾未知的寄件人」功能。

刑事警察局再次強調，遇詐騙提高警覺並小心求證，切勿點擊或複製任何詐騙連結，請隨時撥打165反詐騙或110報案專線洽詢，以維護個人財產安全。