君帆(4584)今年6月底通過上櫃案，預計10月上旬掛牌交易，明天舉辦上櫃前業績發表會。

該公司為油壓缸製造設備供應商，其油壓缸與油壓元件已廣泛被應用在生活中各式需大批量製造的生產產線，如汽車用輪胎。董事長胡進財表示，公司主要業務在於提供醫療產業ODM油壓缸、伺服電控油壓系統、鋼鐵廠AGC（自動厚度控制系統）軟硬體整合解決方案、半導體產業ODM氣壓缸、日本重工產業OEM與ODM油壓缸與油壓系統整合。在台南永康科技工業區以及大陸江蘇無錫均有設廠，產品銷往美、日等27國，全球客戶超過2000家。

近年來，大陸市場受惠於重大基礎建設，當地本土液壓及氣壓系統業者的產能增加速度追不上迅速成長的市場需求，因此吸引大量國際液壓廠商進駐。而君帆所生產的輪胎硫化機在大陸市場長年穩居領先地位，市佔率高達55％。

台灣的油壓缸製造產業早年配合內需市場，80％的廠商以製造工具機、射出機所需的中小尺寸產品為主，其餘20％的業者專攻大尺寸油壓機。君帆早年憑借替日本知名油壓缸大廠TAIYO代工硫化機打出名號，在台灣出口的各式油壓缸擁有高市佔率。

1990至2000年間順應配合中鋼轉型與國家政策，開始切入研發具高門檻製造技術的1000mm大尺寸油壓缸，是君帆轉進具備大中小全尺寸油壓元件製造能力的轉捩點。同時，君帆具有高精密機械製造設備，可提高品質、產能利用率、降低成本、拉開與同業競爭差距，也造就君帆成為全台產品線最廣、大小尺寸最完整的油壓缸製造公司。

君帆受益於美中貿易戰轉單效應，未來將衝刺拓展高階應用端的客戶，挑戰研發更高難度的油壓系統產品，吸引歐美客戶，同步擴充台灣的廠房和產線，盼產能和營收可望同步成長。