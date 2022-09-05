KPMG安侯建業5日推出第四屆《2022台灣銀行業報告》，2021年雖然利率走低，但台灣銀行業全年稅前淨利逾3,856億元，合計金融三業去年稅前淨利近9,366億元，年增38.7％，淨利息收入增加，創下史上新高紀錄。

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，本國銀行2022年資產規模持續成長，惟增幅趨緩。據統計，2021年年底資產總額60.23兆元，年增率由2020年年底8.35％降為6.78％；由於整體GDP增幅較大，資產總額對全年GDP比率下滑至277.41％。

就部門別而言，國際金融業務分行（OBU）及海外分行之資產年增率均回升，國內營業單位（DBU）則反轉下降，主要係因金融資產投資淨部位擴增幅度趨緩所致。

雖然2022年台灣多家金控因認列旗下子公司防疫保單理賠損失而衰退，但我國銀行業目前的表現卻相對突出，除國內放款業務維持穩定，海外資金回流與政府鼓勵民眾消費成為獲利成長的主要助力。同時，財富管理等業務持續增長等因素，亦是幫助本國銀行營運表現再創佳績的重要推手。