岡山本洲工業區生活圈將有捷運紅線岡山路竹延伸線，加上剛開幕營業的樂購廣場、秀泰影城、以及87期重劃區，看好區域發展，天磊建設在屏東推出透天建案之後，轉進岡山推出「天磊．小滿」，開價每戶1,388到1,888萬元，希望打造首購族或年輕人，可以買得起透天住宅。

「天磊．小滿」透天建案5日動土，由天磊董事長柯孫信、執行長吳柏棠、高雄市營造公會總幹事林佩樺、華銀五甲分行經理郭淑玲等人共同主持。

天磊建設執行長吳柏棠5日表示，高雄岡山近年有半導體產業S廊帶、軌道經濟、商場進駐等議題發酵，人口持續移入，房市基本面需求強勁，天磊建設首度進軍岡山推出預售透天案「天磊．小滿」，規劃地坪22坪到34坪，開價每戶1,388到1,888萬元，希望打造讓首購也買得起的透天宅。

吳柏棠指出，岡山有成熟的螺絲產業聚落，並且聚集士、農、工、商四大產業類別，生活圈隱形富豪多，附近又有本州產業園區、路竹科學園區，本來就有固定的購屋需求，房市成交量長期穩定，近期隨周邊橋頭科學園區、楠梓科學園區的產業陸續進駐，預期會再有一波新興人口成長，帶動岡山購屋的剛性需求。

他說，區域有高雄捷運紅線岡山路竹延伸線，經過岡山市區、本洲工業區、南科路竹園區，為南部半導體產業S廊帶重要的交通骨幹，加上有87期重劃區開發、樂購廣場、秀泰影城、高醫分院等建設，帶來區域房市利多。

看好岡山未來發展，天磊建設首度進軍岡山推案，吳柏棠坦言，2019年成立的天磊建設，經營的唯一原則就是堅持「實在」與「永續」，他每天工作時數超過12個小時，至今仍天天巡工地，對工作總是親力親為，從土地開發、建築藍圖、議價發包、工程監工、行銷執行、企劃銷售全都一手包辦。

他強調，連銷售都不假他人之手，為的就是不需透過代銷傳遞資訊，更能有效傳達公司建築理念，一條龍的整合式服務帶給消費者更多安心感，更以實在用料與實在施工，確保建築品質。

天磊成立之後的第一個推案為屏東透天案「天磊I」，位於屏東市的縣府生活圈，今年6月採成屋後銷售，為屏東市區的首個危老案，規劃5戶透天，開價2,800萬元起，目前已銷售8成。

即將公開的透天預售案「天磊．小滿」位於岡山區灣裡路18巷43弄，近省道1號岡山北路，南來北往相當方便，步行5分鐘可到捷運紅線延伸線的RK3本州產業園區站，聯外交通便利，並鄰近岡山國小灣裡分校，車程4分鐘可到本州產業園區，到路竹科學園區開車也只要6分鐘，吸引不少在地剛性需求、喜歡透天的首購、首換族詢問。