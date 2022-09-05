Mister Donut布丁狗與大耳狗不鏽鋼杯，消費滿100元，就可用349元加購一個。（Mister Donut提供）

不只口味甜蜜，就連造型也要耍Q討喜！甜甜圈品牌Mister Donut首次攜手三麗鷗大明星「大耳狗」與「布丁狗」推聯名企劃，把人氣王變成甜甜圈，同時因應秋季推出「多漾起司季」，6日起，期間限定販售。

此次Mister Donut與三麗鷗的夢幻聯動組合，特別以酵母甜甜圈還原「大耳狗」與「布丁狗」的可愛臉型，「大耳狗甜甜圈」口味特別選用大耳狗喜拿最喜歡的肉桂及起司進行延伸，外層裹上白色濃郁起司風味可可醬，內餡為香醇肉桂蘋果卡士達；布丁狗眾所皆知最喜愛的食物就是布丁，「布丁狗甜甜圈」表面沾附品牌首次推出的焦糖布丁風味可可醬，內餡搭配甜而不膩的布丁卡士達，外型以可可片還原貝雷帽細節。另有大耳狗與布丁狗的實用週邊，包含飲料提袋、不鏽鋼杯以及陶瓷深盤。

Mister Donut多漾起司季此次特別推出5款起司風味甜甜圈，有甜又有鹹，其中3款以當家招牌波堤配上3種以上嚴選起司發展出不同口味，「帕馬森起司波堤」、「黃金起司波堤」、「藍莓起司波堤」、「炙燒起司歐菲香」、「北海道起司肉桂卷」。 除了多漾起司季外，還有首次推出的「焦糖布丁波堤」，經典波堤遇上獨特焦糖布丁風味可可沾醬，微苦甜蜜焦糖香交織醇厚布丁奶香。品牌為歡慶與三麗鷗合作同時釋出優惠活動，只要於6日至11日購買指定商品即可享買6送3優惠活動，指定飲品也有第二件5折優惠。