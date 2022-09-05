無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（5）日表示，未來當選後第一件要做的事情就是拆掉第一殯儀館，先將這塊空間綠化、還給市民，後續再以都市計畫變更，與居民討論要怎麼使用。不過國民黨台北市議員游淑慧指出，一殯旁已經有一個6.8公頃的榮星花園，這塊精華區域應該可以有更好的用途，直言想不到就做公園，只是討好周圍居民，又省動腦規劃而已。

游淑慧今日在臉書表示，松機遷移做公園、一殯遷移做公園，但這麼多台北市的精華土地，難道除了做公園綠地外，就沒有其他可以讓城市加值升級的功能嗎？「懶的想、想不出，就說『啊，做公園』，討好周圍居民，又省動腦規劃」。

「目前一殯旁已經有一個6.8公頃的榮星花園，還需要多一個1.6公頃的一殯空間來錦上添花嗎？」游淑慧指出，一殯遷移是三任市長的既定政策，但對於這塊精華區域的未來用途，應該要多聽、多想、多規劃，看是否有讓區域或是北市更增殖的複合用途。

游淑慧強調，這塊土地若在未來變更為商業用地，市價將超過百億，就算不規劃為金融或商業專區，也應該可以考慮轉為機關或社福用地，整併市府單位進駐，並設置托嬰、托幼、日照等社福單位，「就像當年的信義計畫區，也是由市政府這一棟大樓開始的。」