台中市豐原區一處預售屋交屋時，土地持分坪數短缺，市議員謝志忠陪同住戶出面說明。（陳淑娥攝）

台中市豐原區一處259戶預售屋交屋時，土地持分坪數短缺引發爭議。（陳淑娥攝）

台中市豐原區一處259戶預售屋交屋時，土地持分坪數短缺約15％，建商卻僅發送「更正同意書」要求簽名，100多戶連署成立自救會，5日在市議員謝志忠陪同下，高喊建商「履行合約、如期交屋、價款找補」。該建商專案銷售協理紀智博表示，因首次採取電子登錄作業而誤植數字，市府審核時發現總面積變大，建商坦承是代書疏失，但不影響住戶使用權益。

市議員謝志忠今天陪同22位住戶出面表示，住戶3年前買預售屋，終於在期待下準備交屋，不料建商突然發送「更正同意書」，原本買賣契約中所約定的土地持有比例大幅縮水近15％左右，每個住戶影響約80萬到100萬元左右。

謝志忠說，建商更正同意書內容，完全沒有提到依法規定及依合約的價款找補，因此，100多位受害住戶連署，成立「自救會」，要求建商必須依法履行合約、如期交屋、價款找補，讓住戶得到應有的公平權益，謝志忠說，如果是代書的錯也是建商的錯，如果是法律條文修改，中市都發局和消保官也要說明，他要求建商開公聽會，都發局與消保官列席。

陳姓住戶說，他第一次買預售屋，要交屋時發現持分比例有問題，詢問建商說明代書誤植數字，對方只道歉卻沒說清楚。謝姓住戶指出，建商抓準住戶想盡快交屋心態，還對他說「來硬的也奉陪！」到底錯的是建商還是買方，對方態度惡劣。

該建商銷售協理紀智博表示，公司已和買方溝通過一次，將再說明清楚，當時買方持分合約書中，公司誤植數字，這是公司第一次合約書電子化，在持分比例上，主建物與公設、車位坪數中，公設坪數植入2次，車位沒植入，因此總坪數數字變大。

紀智博說，當時不知誤植，後來要申請建照和權狀時，政府單位審核發現，該建案坪數總數大過登記面積，資料不符，因此查出誤植問題。但買方土地持分數字不影響坪數權益，以後要買賣，以權狀坪數為主，買方的權狀坪數沒減少，經溝通後，逾半買方可認同接受，目前未交屋，仍在驗屋過程。

法制局主任消保官何怡萱指出，室內與車位及公設坪數不便，不影響住戶使用權益，至於土地持分坪數短缺，這部分將再進行了解及溝通。