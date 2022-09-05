遠傳(4904)延續2015年啟動的「加山計畫」，今年5月起攜手新北市政府觀光旅遊局，針對鄰近新北市捷運站的熱門親子登山步道「微笑山線」，進行網路訊號量測優化，沿路共設置87處可通訊告示牌，良好的通訊品質加上顯眼告示牌，除了遠傳用戶可正常使用電話、網路，其他電信用戶若無收訊，也可使用遠傳網路撥打112對外求援，無後顧之憂的感受新北近郊微笑山線之美。

遠傳表示，這次與新北市觀旅局合作，除了事前充分討論，雙方更多次一同前進步道實際場勘，就是為了取得兼顧救援品質與愛護山林的最佳方案，包含可通訊告示牌的施作是搭配既有的路線解說牌標示、或依附護欄做固定標示，達到友善環境目的。

可通訊告示牌的設計也依需求進行最佳化調整，包含面板採黃色反光處理，增加辨識度，並清楚標示緊急救援專線「請撥打112」字樣，讓民眾遇到緊急狀況不慌亂。整個專案前後歷時3個月，很開心遠傳以資通訊專長完成很有意義的任務，做山友們最強而有力的後盾！

台灣屬海島地形，山區天候多變，訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援重點。遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過950面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山友安全。