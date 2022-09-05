縣府10年前興建的竹北水資源回收中心，目前竹北市汙水下水道用戶接管數有4萬2256戶，接管率54％，基於使用者付費原則，去年開徵事業用戶汙水下水道使用費，縣議會提案建議向一般用戶開徵，9月議會定期會若通過，最快明年下半年公告向一般用戶開徵汙水下水道使用費。

工務處長江良淵表示，縣議會基於使用者付費原則，2020年通過「新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例」，去年開徵38個事業用戶汙水下水道使用費，依自來水使用度數，每度加收10元的使用費。

下水道科長曾思凱說，去年共收取722萬元的使用費，回饋受水資源回收中心影響的白地里和新港里居民自來水申裝費，並依市公所提案補助25萬元購買衛生用品，惟當地里民認為回饋應再提高。

曾思凱並說，竹北水資源回收中心主要處理竹北都市計畫區及高鐵特定區的民生汙水，目前完成接管有4萬2千多戶，議會提案建議開徵一般用戶汙水使用費，接管戶依自來水用度，每度加收5元使用費，9月將由議會定期會審查。

議會若通過一般用戶開徵使用費，縣府後續要與水公司協調納入水費單，完成相關作業程序後，預計最快明年下半年徵收一般用戶汙水下水道使用費。

江良淵指出，為降低河川汙染，縣府持續佈建汙水下水道建設，辦理水資源回收中心第2期工程，擴建後每日處理水量增加2萬5千公噸，可加大竹北地區每日生活汙水總處理量至4萬5千公噸，目前工程進度60％，預計年底完工。

更重要的是，營建署為提升新竹地區抗旱能力，辦理新竹地區放流水回收再利用可行性評估，評估竹北、竹東及客雅3座水資中心建置再生水廠，將放流水回收再利用，將新竹地區的再生水提供給台積電寶山二期興建的廠房使用。

工務處8日晚7時將在白地里辦公處舉辦說明會，說明一般用戶汙水使用費開徵、竹北水資源回收中心第2期擴建工程期程、規畫興建再生水廠及回饋金編列使用等議題，讓民眾了解水資中心未來的規畫發展。