信義房屋與北市消防局、松山區慈祐里辦公處將於9月8日下午於台北府城隍廟前廣場舉辦中秋鄰里防災宣導園遊會，常年關心居住生活安全議題的信義房屋也贊助帳棚並設攤，信義房屋忠孝玉成店、捷運松山店、市府店三家分店第一線房仲現場設攤化身防災宣導大使，宣導防災意識、成交客戶安裝住警器，以實際行動打造安全的居家生活環境。

今年的園遊會內容多元，包括有「天才重型救援手」攤位，讓孩子操作機具模擬災區救援實況；「親子急救DIY」讓親子共同學習如何利用居家小物變身急救固定器材；「家具固定術高手」教導居民如何將家中家具牢牢固定，避免因地震發生危險，並有消防宣導車、地震體驗車等攤位，讓附近居民能以輕鬆的體驗方式，了解防災知識。

信義房屋忠孝玉成店店長李權益表示，信義房屋長期關注居家品質及安全，尤其是火災的部分很容易釀成嚴重災禍，當天會在會場透過居家消防闖關遊戲，讓住戶與孩子輕鬆了解住警器防煙、防熱合適放的位置、居家安全用火注意提醒、居家兒童安全停看聽等居家安全重要議題。

內政部消防署近年來宣導住家安裝住宅用火災警報器，對於火災有及早發現、及早反應、及早逃生的三大功效，並建議家中的寢室、廚房、走廊都要安裝；因此，信義房屋也針對成交客戶家中尚未安裝住宅用火災警報器，提供免費的住宅用火災警報器，若成交客戶有需求也可洽信義房屋門市。