女星劉心語（阿澎）先前因穿著低胸、細肩帶在彰化老家幫媽媽經營魚攤爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，還被封為「最美魚販」，不過，近日卻有人盜用劉心語的賣魚照PO徵友文：「賣魚為生真的很丟人嗎？還有人要我嗎？」引發網留言狂酸是詐騙，對此，劉心語隨即發文打臉，呼籲大家不要被騙了。

臉書《花壇人大小事》近日被PO不少美女徵友文，其中一個還是「最美魚販」劉心語的賣魚照，徵友文還以哀怨的口氣寫下：「賣魚維生真的很丟人嗎？很多人嘲諷我是個賣魚妹，一輩子都嫁不出去，還有人要我嗎？」開出徵友條件：「不打我，對我好」，最後還留下自己的通訊方式。

發文吸引不少網友留言撻伐是詐騙，酸詐騙手法老套，同時，劉心語稍早也在臉書發文：「身為彰化人真的很幸福，謝謝幫我發聲，抱歉最近太專注訓練，比較少用社群，大家不要被騙了」。

劉心語過去因穿低胸、細肩帶幫媽媽賣魚而爆紅，還被冠上「最美魚販」的封號，外型亮麗的劉心語，進軍演藝圈後不只人氣很夯，還在今年初推出單曲《最美的伴侶》進軍歌壇，而劉心語近期則加入體育實境節目《全明星運動會》，全心投入訓練。