街口支付自「公益捐款」服務上線以來不斷擴大正面影響力，不僅已與140間公益團體串聯，去年更與新竹街口攻城獅球團開啟「街力捐款，好獅發聲」公益合作活動，成功募得百萬元的善款。

為創造善的循環，街口支付今年再度攜手新竹街口攻城獅球團，舉辦「街力捐款，好獅發聲：發掘孩子無限可能」公益活動，邀請5間兒少公益團體，基督教勵友中心、更生少年關懷協會、普仁青年關懷基金會、世界展望會、兒童福利聯盟共同參與，希望能透過球星熱愛籃球的精神，拋磚引玉喚起球迷與民眾對於弱勢兒少的關注，讓孩童們感受到關愛！

「街力捐款，好獅發聲：發掘孩子無限可能」公益捐款活動自9月5日(一)開跑至10月5日(三)，活動期間捐款享好禮，鼓勵民眾熱心捐款支持孩童，為孩童創造機會！

熱血籃球賽：活動期間於指定專案捐款，不限訂單金額，就有機會參加10月1日(六)於LIONEERS HUB舉辦的「公益籃球三對三」，獲得與球員和受助者同樂的機會（共有10名幸運兒，將於9月21日(三)前以簡訊與Email通知後續細節）。

獅禮抽抽樂：活動期間於指定專案捐款，且單筆訂單金額滿$500(含)以上，即可參加「獅禮抽抽樂」，獎項包括5份攻城獅海報、5張球員拍立得、20張新賽季球賽門票（將依捐款金額增加抽獎機會，例如：捐$1000享兩次、捐$1500享三次）。

我是最大戶：活動期間於指定專案捐款且為最終單筆捐款金額最高者前3名，將獲得與球員近距離互動、拍照簽名的機會 (將於10月5日(三)活動結束後統計金額，並於10月31日(一)前以簡訊與Email通知後續細節) 。

街口幣回饋：於「公益捐款」專區捐款，享街口幣100%折抵；每週三使用街口聯名卡捐款，最高享有6%街口幣回饋。