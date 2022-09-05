民進黨立院黨團指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的碩論涉嫌抄襲，新竹市議員劉康彥6日下午3點也前往陽明交通大學新竹光復校區，遞交林耕仁論文相關抄襲事證以及比對資料，具名遞交學術倫理案件檢舉書，也期待校方能夠捍衛學術倫理，維護學校名譽，進行公正客觀的審查。

劉康彥表示，針對林耕仁第一時間對於抄襲的回應，只能說是蒼白無力的辯駁。經專人比對林耕仁的論文，包含參考文獻共54頁的論文裡，複製貼上30頁的政府報告，而所謂的分析寫作也都是複製貼上政府報告的內容，以新竹市警察局「98年道路交通事故分析」這本報告為例，林耕仁不只數字抄襲，連分析也複製貼上，毫無原創性可言。

劉康彥強調，沒人在乎林耕仁的論文寫的好不好，而是抄襲違反學術倫理的問題，扣除複製貼上政府資料，可以稱得上自己寫作的部分只有短短幾頁，相關資料也都在網路上公開，民眾一看就知道抄襲是鐵證。

他也再次呼籲林耕仁必須面對自己過去高舉道德的大旗，卻對於自己的雙標，至於蒼白無力的辯駁就留在同溫層取暖。