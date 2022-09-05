經濟專家學者普遍評估，澳洲央行還會繼續升息來對抗通膨，因此，6日有機會再把當地利率提高0.5%或50個基本點，至2.35%。若成真，這也是澳洲央行連續4次升息。

不過，渣打銀行預估澳洲利率只會增加40個基本點，到2.25%，彭博社與巴克萊銀行則認為，只會升25個基本點至2.1%。彭博社指出，因為澳洲央行已經暗示，將會逐漸放慢緊縮的腳步。

澳洲不動產投資業者AMP資本認為，通常在實施緊縮政策期間，澳洲央行會調高利率，然後再看一下市場反應如何。不過，現在已經沒有時間去看相關數據，因為通膨已漲得太高。

澳洲上季CPI(消費者物價指數)已高達6.1%，是澳洲央行目標區2%到3%之間的兩倍以上。市場預估，到2022年底時，澳洲CPI還會再向上攀升，最高點應該不會超過8%。

因為澳洲有不少民眾已提早還房貸，加上就業市場還蠻穩定，因此當地約10兆澳幣，約6.8兆美元的房地產，可避免出現遭到強制性拍賣情況。另外，澳洲景氣回春刺激計畫，加上只有3.4%的低失業率，當地家庭支出強勁。7月零售銷售大漲1.3%，加上出口金額大增，也將有利於經濟成長。

看起來，澳洲景氣並沒有明顯受到升息的負面影響。市場預估，澳洲上季GDP可望季增1%，年增3.5%。澳洲從5月利率還在歷史新低0.1%以來，經過連續4個多月升息後，當地房地產正在努力消化，利率調升1.75%所帶來的資金壓力。

但是，澳洲8月房價跌幅已創1983年以來最大，同時，當地2.2兆澳幣的經濟規模也會受到衝擊。全球家庭負債背負金額最多的國家中，澳洲算是名列前茅。

澳洲最大銀行業者澳洲聯邦銀行(CommBank)認為，當地央行升息後，大概需要3個月的時間，一般家庭才會有感。所以，澳洲5月利率調高後，影響性已漸漸發酵。但澳洲房貸民眾有3分之1是償還固定金額，故升不升息都無所謂。

房貸業務占全澳洲25%的CommBank建議，有房貸壓力的家庭，還是要調整自己花錢的方式。因為開始實施緊縮政策後，將不利於現金流。同時，經濟成長也會同步趨緩。

澳洲央行曾希望經濟能軟著陸，但經濟又想成長，同時又要通膨不要上漲，實在是不太可能。經彭博社查訪，澳洲在未來12個月經濟出現衰退的機率，大概在23%左右。