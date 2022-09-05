（共信-KY團隊。圖／杜蕙蓉）

共信-KY（6617）PTS302肺癌新藥在中國取證進入倒數計時，法人預估，有機會在第三季或是第四季之間即可取得藥證，搶攻百億商機。總經理林懋元表示，未來的藥品銷售將先鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場。

成立於2014年的共信醫藥，除了集團營運總部暨研發基地在台灣外，子公司紅日健達康醫藥（天津），則負責抗肺癌新藥PTS302的生產製造、藥品銷售。

日前中國國家藥監總局（NMPA）已經核發紅日健達康的生產許可證，市場法人依據中國藥品註冊流程推估，該藥品有機會在第三季或是第四季之間即可取得藥證。

林懋元指出，PTS302的藥品銷售，將以當年執行臨床試驗的16家三甲醫院做為種子醫院，鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場，另外，會再選出100家三甲醫院做為第二階段的目標市場，搶攻年銷售額達百億元以上的肺癌中央型氣道阻塞治療商機。

目前已將大陸市場分成四區，各區的代理商都在洽談中，若順利談定代理合約，可望很快的看到代理保證金進帳。

林懋元說，共信已加速藥物開發的全球佈局。一方面藉由完整的專利佈局積極的在非中國地區開展藥品國際授權以創造獲益，這在亞洲周邊國家的活動已經在進行當中。另一方面也將加速癌症新適應症的開發，這包括公司早期已經有初步臨床成效的乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌等常見癌症；而治療罕見腺樣囊性癌的美國IND將在2023年上半年提出申請，以提高公司在國際市場的能見度；而用來緩解惡性胸腔積液的臨床試驗也會很快的提出申請。

緩解惡性胸腔積液是一項未滿足的醫療需求，極具有重磅藥物的全球市場規模，而過去在中國的探索研究及在台灣的恩慈治療已經有看到相當不錯的臨床成效。

在動物抗癌新藥開發方面，台灣的農委會已經正式核准狗的黑色素瘤田間試驗，此需要1～2年時間來證明安全性及療效。此一期間亦已經向美國FDA的動物用藥管理部門（Center for Veterinary Medicine, CVM）提出以狗的黑色素瘤及神經腱鞘瘤申請conditional approval drugs的資格，一旦取得此一資格，共信-KY即可以一方面在美國執行田間試驗，一方面在美國合法的販賣動物用藥。