周泰毅專研老子，設有老子堂奧研究中心，任多家企業顧問，也提供風水佈局、命理諮詢服務。（馮惠宜攝）

疫情、烏俄戰爭…，大環境牽動下是否總覺得卡卡的，任多家企業顧問、有上市公司御用國師美名周泰毅建議民眾世事愈紛擾，愈應進行居家收納、力行斷捨離，透過環境清理，讓能量動起來，掃除汙滯之氣，聚納好風水。

周泰毅身兼中國時報、麗寶樂園、群光電能、宸鴻光電、華豐輪胎、和大工業、ATT集團等上百家企業顧問，為百大企業進行風水校準，有上市櫃公司御用風水師美名。

他熟悉老莊思想、易經八卦，推廣正能量生活風水，昔日透過摩天輪、斷軌、大怒神讓月眉娛樂世界在易主後成功蛻變成人氣搶搶滾的麗寶樂園，客戶中還有一家上市櫃公司因市值掉到快下市，總公司風水被多名「老師」評斷只能打掉重建，在周泰毅建議下以一整面電視牆重新聚氣發光，市值飆上兩千億。

周泰毅崇尚老子「道德經」，他的求道之路，是命運多舛的年少經歷粹煉出來，從小在沙鹿長大的他，祖厝對到對門木材行斜角煞氣，整排三戶父執輩都早逝，其父更在他高中時就英年早逝，爾後他在20多歲中風偏癱，復健時在路上撿到一尊老子像，開啟他投入老子思想的堂奧中，並從其思辨出一套絕密風水哲理，希望在最動盪時代，造過環境改造讓云云眾生可以安住本心。

面對2020年以來疫情席捲全球，烏俄戰爭還看不到何時終結，周泰毅直言以後天八卦來看，行運即將從土運走入火運，網路興起、創意、美的事物會更受到人們重視，但不可諱言交運之際，氣場轉變大，人心難免惶惶不安。

因而周泰毅建議，要學會調整自己的心態，適應和改造環境，或者跳出去，選擇自己的人生。他也鼓勵世事愈紛亂，更該力行居家斷捨離，透過掃除、收納，聚納新的動能。