高雄鋼鐵人球團為落實大南方計畫，經營在地球迷、貼近鋼鐵雄親，球隊將於7日晚間6點移師至高雄籃球鬥牛聖地「中正技擊館」高雄市立青少年籃球場進行首次街頭球場巡迴，職業籃球隊練球秘辛即將大公開，無論是個人技術、體能至團隊戰術演練，各式訓練項目將一一於球迷眼前揭曉。

當日練習完畢後，也將安排高雄鋼鐵人球員與現場觀眾進行互動遊戲，讓球迷體驗鋼鐵人練球日常，並可獲得官方周邊好禮。

此次街頭球場巡迴除讓球迷們近距離欣賞球隊練習外，也開放球迷於現場限量兌換「2022高雄鋼鐵人SOUTH賽」熱身賽門票，當日現場球迷憑高雄、台南、屏東身份證明文件便可兌換兩張熱身賽單日門票，數量有限換完為止。

這項由高雄鋼鐵人球團主辦、P. LEAGUE+聯盟協辦的熱身賽，比賽日期為10月8日（六）至10月10日（一），地點在鋼鐵人主場鳳山體育館，是P.LEAGUE+有史以來首度有6支球隊在南部齊聚一堂較技，也是第3季開打前唯一的熱身賽，各隊亮劍試鋒，精彩可期。2022高雄鋼鐵人 SOUTH賽售票資訊：9月8日(四) 9:00 AM於ibon售票系統開賣。