文化大學為慶祝今年60周年校慶，委請大眾傳播學系107級畢業生組成「酣橘製酒」公關小組設計「華柑氣泡酒」、「鄧爸麥酒-DB Brewery」製作，榮獲今年在英國舉行的世界氣泡酒大賽（WCA）設計金牌獎及風味銅牌獎，並獲選為包括啤酒在內的氣泡酒設計組最佳設計獎。

WBA（World Cider Awards ）及WCA，都是屬於世界飲品大獎賽的比賽項目，這項在英國倫敦舉行的世界酒類大賽，今年WBA共有3200餘組參賽，而WCA則有100餘組參加。文大除了獲得WCA設計金牌，也同時獲選為WBA／WCA最佳設計獎，等於是擊敗了3000多名參賽者，非常難得。

文大「酣橘製酒」公關小組，是由大傳系主任王翔郁親自帶隊，成員為陳力琦、葉佳穎、吳珮雯、王弘韋，都剛自大傳系畢業。文大校長王淑音，今天頒發獎狀及感謝狀給得獎同學、指導教授及鄧爸麥酒負責人鄧心承。

王淑音致詞指出，因應學校60周年校慶推出的「華柑」柑橘氣泡酒，從發想到設計，都是源於學生團隊合作，以及與學校、廠商的密切溝通；更特別的是，他們的發想理念與實踐過程，均與目前文大配合聯合國永續發展目標力推的大學社會責任、社區營造共榮、在地創生等理念相符。

對於學生團隊榮獲今年在英國舉行的世界氣泡酒大賽設計金牌獎及風味銅牌獎，王淑音除了感到與有榮鄉焉，她也提到，文大的學習環境或許不是全國最優、學生的入學成績或許比不上頂大學生，但他們的傑出表現，卻讓身為校長的她倍感驕傲。

陳力琦則表示，文大著名的建築物天際線、國寶鳥藍鵲、大屯山與紗帽山的山形，以及文大60周年校慶的LOGO等，都成為這次的設計元素。

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