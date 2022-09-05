去年宣布要買下灰狼的退役職棒明星A-Rod與合夥人馬克洛爾（Marc Lore），現在發現A-Rod好像錢不夠了。灰狼當時價值15億美元（新台幣461億），支付頭期款2.5億美元（獲得20%股份）的時候，《紐約郵報》爆料A-Rod掏出的錢只夠拿到7%股份，其餘13%由洛爾吸收，一度傳出轉手計畫可能生變。

原先講好A-Rod和洛爾各出50%共管球隊，媒體還預測洛爾最後會是老闆，A-Rod只是他的小弟。不過洛爾澄清他和A-Rod頗有交情，「我不可能找到更好的搭檔了，他是我最好的朋友之一。」外界認為在與拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）分手之後，A-Rod的投資賺錢機會已經大幅減少。

A-Rod的資產有5億美元，但是大部分難以變現，NBA規定他必須要獨力拿出至少15%股份（將近2億美元）才能成為共同經營者。下一筆款項必須在今年底交付（最後一筆將在2023年底付清），A-Rod屆時恐怕又拿不出來。進入9月後，根據美媒《The Athletic》最新消息，灰狼的轉手應該是既定事實，洛爾非常有錢（淨資產約40億美元），不會受到A-Rod的財務狀況影響。

今年灰狼比賽多次被動保人士鬧場，他們指控老闆泰勒（Glen Taylor）在愛荷華州經營的大型雞蛋農場殘暴地對待雞隻，要求他賣掉灰狼、捐款千萬美元幫助動保。雖然泰勒不是因為被抗議才賣掉球隊，至少動保人士可以實現一半的心願了。