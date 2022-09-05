電池模組大廠新普（6121）公布8月營收，受到蘋果iPhone 14啟動拉貨潮，以及非蘋客戶擺脫四川限電衝擊，單月營收登上11個月新高紀錄，達81.63億元，月增1.26％，隨著蘋果拉貨動能延續，法人預估，新普第三季營收可望逐月成長。

新普及其轉投資子公司AES-KY（6781）5日盤後公告8月營收，雙雙繳出亮麗成績單，新普單月營收連續第三個月站穩80億元整數大關，月增1.26％、年減0.84％，寫下2021年10月以來新高紀錄，累計新普今年前八月營收624.58億元，年減0.82％。

消費性電子需求持續探底，市場對蘋果供應鏈寄予厚望，新普也證實，美系客戶自7月啟動拉貨潮，然被非蘋客戶遭四川限電拖累而抵銷，接下來美系客戶拉貨情況擔綱主力，新普預期9月營收將持續優於8月。

法人預估，新普第三季可望呈現逐月成長態勢，單季營收也將優於第二季，在電子業的傳統旺季，可望有相對像樣的旺季演出，以第三季營收數字推估，新普第三季獲利挑戰連續第二季賺逾1個股本。

新普子公司AES-KY上月營收持續站穩雙位數，達13.41億元，不僅與上月的歷史新高持平，年增41.66％，累計AES-KY前八月營收102.72億元，年增40.75％。