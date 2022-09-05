F-35戰機從東歐起飛

事實證明，近4年來洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在歐洲成果豐碩，已有6國打算採購F-35五代戰機。

據《防務新聞》（Defense News）4日報導，儘管法國領導階層致電鄰國，要它們買歐製戰機，可是F-35卻連連過關斬將，在標案中打敗達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale）、瑞典紳寶集團（Saab AB）的JAS 39「獅鷲」（Gripen），還有空中巴士（Airbus），英國航太系統（BAE Systems）與義大利李奧納多（Leonardo）研製的「颱風」（Typhoon）等歐洲對手。

分析家說，這波成功得歸功於F-35在盟友與夥伴，尤其是北約（NATO）成員間的高互通性，而洛馬又保證升級。不過，最重要的，還是它到歐洲的時機太好。

就在2010年代末，好些歐洲國家一心想更新機隊。2018時，比利時率先成為F-35的「對外軍售」（FMS）歐洲客戶，一口氣買了34架。兩年後，波蘭追隨它的腳步，如今打算採購 32架F-35A。

2021年時，瑞士和芬蘭都選定F-35來汰換F-18，其中瑞士買了36架，而芬蘭要買64架。此外，最近德國準備採購35架F-35A，以汰換能搭載核武的「龍捲風」（Tornado）戰機。而捷克也承諾，當「獅鷲」退役時，會買24架F-35A。

洛馬說，到2030年時，包括美軍空軍在英格蘭皇家空軍拉肯希斯基地（Royal Air Force Lakenheath）的中隊在內，全歐洲可望部署超過550架F-35。至於其他F-35的歐洲買家還有丹麥、義大利、荷蘭，挪威和英國。

而英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）軍事航太高級研究員貝禮（Douglas Barrie）指出，F-35在歐洲的成功部分要歸功於時機好，許多歐洲國家空軍正準備汰換4代機隊，部分在於設計，而部分則在於運氣好。

美國航太諮詢公司空氣動力顧問（AeroDynamic Advisory）總經理艾波拉費（Richard Aboulafia）說，傳統上歐洲戰機製造商在歐洲以外的地方比較成功。特別是法國達梭航太（Dassault Aviation），最近在阿拉伯聯合大公國，埃及和印尼等國都賣出「飆風」戰機。而在歐洲，法國2021年和克羅埃西亞簽約，將提供12架二手「飆風」。

而F-35的關鍵優勢在於它的互通性，用來執行北約波羅的海空中警戒（Baltic Air Policing）等任務。而美國今年2月在俄羅斯侵略烏克蘭後，部署了好幾架F-35在北約東部邊界，以支援情監偵任務。

防禦分析公司「預測國際」（Forecast International）資深分析師達林（Dan Darling）說，隨著更多國家選擇F-35，它們的地勤人員，訓練和後勤互通性更高。