民進黨台北市長參選人陳時中喊出台北市公廁設置免治馬桶，但「偷窺」情境影片引發爭議。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，新竹市已推行過此政策，但成效不彰，淪「超噁馬桶」，應提升公廁清潔與美觀，並增加民眾公德心。

黃希賢說，基隆市環保局過去獲環保署數千萬補助，改善不少基隆公廁環境，整體清潔度與美觀都有顯著成效，被譽為「飯店級」，不過還是有很多市場及觀光景點的公廁，衛生清潔品質有待加強。

他指出，基隆公廁以「蹲式馬桶」占最大宗，與其換免治馬桶，不如先將坐式馬桶普及化，並汰換更新小便斗、地面、牆面，提升整體舒適度，除延續「不髒、不臭、不濕」3不政策，也要增加「不暗」，優先提升照明，進化為「4不」。

至於陳時中影片中的「偷窺」爭議，黃希賢說，也藉此留意到廁所「偷窺」疑慮，使用公廁的隱私必須重視，在適當通風下，做到最好的隱私設計；此外，於公廁外裝設監視錄影器、加強巡邏稽查。