苓雅分局員警3日巡邏時，見40歲的陳姓婦人行車搖晃，員警將陳婦攔下後，發覺陳婦全身散發濃厚酒氣，陳婦害怕遭罰，連忙雙手合十的求員警「幫幫她」，員警也告知陳婦「遇到了就是遇到了」，請陳婦配合程序，並對陳婦施呼氣酒測，酒測值高達0.90，依公共危險罪移送偵辦。

苓雅分局成功路派出所員警於3日17時許巡邏時，於四維四路、自強三路口見到陳婦行車搖晃，員警下車盤查時，發現陳婦站也站不穩、精神恍惚，反應又慢半拍，陳婦一見到警察便立刻求饒，不停雙手合十的告訴警察「我真的很困難，幫幫我」，也告訴員警1小時前在家中喝了一點威士忌後，騎車出門買晚餐。

員警看見陳婦不停求饒，不願配合施測，便以「酒駕就是錯誤的行為，既然遇到了就要面對」的方式告訴陳婦勇於承擔結果，也告知陳婦有選擇施測或拒絕吹測的權利，請陳婦配合完成程序，陳婦見警方態度堅定，打悲情牌似乎也無法改變現狀，最終選擇施測，酒測結果高達0.90，依違反公共危險罪移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

苓雅分局表示，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的行車判斷，危害其他用路人行車安全，警方將持續加強取締酒後駕車，對於酒駕行為人絕不寬貸，呼籲民眾切勿貪圖一時方便酒駕上路而得不償失。

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