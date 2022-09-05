午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布基隆、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣8縣市大雨特報，今（5日）東北部、北部、台中山區及基隆北海岸、南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，以及連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

雨彈來襲！基隆、新北8縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局指出，今天（5日）台灣附近為西南風環境，中南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生的機率，花蓮縱谷及台東地區甚至有38度高溫發生的可能，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，周二、周三（6日、7日）水氣增加，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。周四以及周五至周日中秋連假（8日至11日）轉晴，各地大多多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫陣雨，午後中南部、山區雷陣雨。