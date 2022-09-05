受惠國內車市需求旺盛帶動，和泰車(2207)在手訂單依舊旺盛；但受缺車影響，公司下調2022年台灣車市銷售預估及自身銷售目標。考量短期汽車供應鏈仍受晶片短缺、零組件缺料影響，且旗下和泰產險面臨防疫險理賠問題。法人投資建議，維持區間操作，但目標價從630元略下修至627元。

外資連日賣超，和泰車上周摔落600元，上周五更跌至近一個半月新低價，本周一重振旗鼓，股價收漲逾1%，逼近890元關卡。

台灣車市總銷售量前8月達27.58萬輛，年減5.89%。其中TOYOTA銷售量達8萬1267輛，年增1.9%，LEXUS銷售量達1萬3016輛，年減16.6%。合計銷售量9萬4283輛，年減1.2%，市占率34.2%，較去年同期提升1.6%。展望2022年，和泰車認為正面因素包含車市基本需求強勁、各品牌持續導入新車，負面因素則包含疫情影響零件供給、晶片及零件供應短缺、潛在通貨膨脹風險。

和泰車表示，全台各車廠目前加總缺車約6萬輛，相當於1.5個月新車銷售量，和泰車自身缺車1.5萬輛(TOYOTA約缺0.9萬輛、LEXUS約缺0.6萬輛。受到缺車影響，和泰車將2022年台灣車市總銷售量預估由原先的46萬輛下調至43萬輛，年減4.42%。

2022年方面，受到缺車影響，和泰車本次法說會下修年度銷售目標，TOYOTA銷售目標由原先的13萬輛下修至12.6萬輛，LEXUS由原先的2.5萬輛下修至2.1萬輛。小型車銷售目標由原先的15.5萬輛下修至14.7萬輛，但市占率目標由33.7%調升至34.2%。商用車因受2021年六期法規切替、客戶提前購車影響，預估市場總台數將下滑。和泰車維持TOYOTA、HINO商用車年銷售目標9000輛，雖目標銷售量數下降但市占率持續推升。

法人預估，2022年營收2509.34億元，年增3.23%，毛利率及營業利益較2021年下滑。因認列防疫險理賠費用，子公司和泰產險面臨虧損，影響和泰車整體獲利能力。稅後純益120億元，年減25.98%，EPS達21.97元。