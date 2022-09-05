耕興(6146)8月合併營收為4.4億元，再創歷史新高，月增3.49％、年增8.63％；累計前8月合併營收為33.79億元，年增20.47％。

耕興表示，北美客戶5G訂單持續增加，包含強制性認證、PTCRB/GCF功能性認證、北美電信業者授權指定測試項目，帶來整體營收挹注大幅提升，尤其在功能性認證及Carrier Approval部份，這類檢測項目需追隨3GPP 5G最新技術版本演進不斷投資新版檢測設備平台，才能符合全球大廠終端設備應用最新5G晶片時的最新版本檢測需求。

耕興目前訂單能見度已達2022年底，測試產品中5G相關約佔45％，網通相關則約佔25％。鑑於手機聯網規格持續演進，未來5G手機自少數高階機種向多數中低階機種滲透、非手機5G終端機種持續增加，及Wi-Fi 6/6E採用率提升，都有助於測試營收提高，營收規模擴大後，設備攤提與人員成本亦將獲得更多稀釋。美國實驗室目前已達損益兩平。