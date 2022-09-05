男星艾多阿爾多里奧被譽為是「會行走的費洛蒙」。（海鵬提供）

以《完美陌生人》大紅國際的義大利影帝艾多阿爾多里奧，最近自編自導自演一部屬於羅馬的愛情電影《請為我在羅馬多留一天》，展現自己對羅馬永恆的眷戀。艾多阿爾多里奧不僅出生於羅馬，生日就是羅馬建城紀念日，還以滿分成績獲得羅馬大學文學學位，儼然天生的「羅馬代言人」。

有趣的是，他從影以來跟「羅馬」更是密不可分，除參演過好萊塢大導伍迪艾倫的電影《愛上羅馬》，今年更在紀錄電影《羅馬的力量》亮相，並推出最新愛情代表作《請為我在羅馬多留一天》，以獨特觀點訴說這座城市的愛戀情懷，獲得媒體讚賞「情感豐沛」，並勇奪義大利費拉雅諾電影獎最佳新導演大獎。

即使出生、成長都在羅馬，里奧卻表示自己總是「一再被羅馬的美驚艷」，決定拍攝電影《請為我在羅馬多留一天》，將美麗與驚喜傳遞給觀眾。他在片中飾演知名作家湯瑪索，以化名「馬奎斯」回答兩性問題，卻意外收到同居10年女友柔依的電郵詢問「該如何與男友分手，因為愛已不再」。湯瑪索震驚之餘想極力挽回，卻發現女友已經愛上了「馬奎斯」。

有趣的是，艾多阿爾多里奧素有「會行走的費洛蒙」之稱，向來集寵愛於一身，這次卻要「被分手」，面對愛情困境一籌莫展，演出十分逗趣。一場他在簽書會暴露真相的戲，把愛說不出口窘態詮釋得惹人愛憐，被義大利女性媒體盛讚：「愛情細膩，感同身受。」電影8日在台上映。