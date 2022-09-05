有抓猴神器之稱的Zenly App（又俗稱為冰棒）將停止服務，令不少用戶崩潰，一名男網友表示，和女友都使用「冰棒」確認彼此行蹤，他把「冰棒」將停止服務的消息告訴女友，本以為女友會失望，豈料對方卻說可改用Google Map，他才發現Google Map能精準紀錄他去的每個地方、時間，令他直呼「太變態了吧！」但多數網友卻認為可以用來記錄生活，並留言說「真的很好用」。

原PO昨（4）日於論壇《Dcard》指出，和女友習慣用「冰棒」查看對方行蹤，關心對方是否平安到家，昨日他和女友提到「冰棒」不再提供服務時，沒想到女友卻說，可以改用Google Map，令他一頭霧水。

原PO的女友表示，點開Google Map後，點選右上的個人頭像，當中的「你的時間軸」會記錄曾去過的地方，女友親自示範給他看後，他發現Google Map竟能精準紀錄他到過的任何地方，包括每天幾點從家裡出發、去過哪裡、到哪裡吃飯、搭乘什麼交通工具、在哪個便利商店買東西等，都記錄得一清二楚，令他直呼「這東西也太變態了吧！真的傻眼貓咪，是只有我現在才知道Google Map可以這樣嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「我自己挺喜歡這個功能的，可以紀錄自己旅行、運動的足跡」、「這功能很方便啊！尤其是在疫情期間很方便，可以回溯自己去了哪裡」、「我一直都很喜歡用這個功能，可以紀錄我什麼時候去了哪個地方」、「很多人都是用這功能紀錄生活，也可以到定點類似打卡」。