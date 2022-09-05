九合一選戰將至，民進黨基隆市長參選人蔡適應今（5）日也邀請多位不同領域人士，共同發表了「適大主軸」政見。

蔡適應在臉書發文以「接棒基隆、延續光榮」為題，指出其「適大主軸」政見為：

一、延續市港再生標竿：軍港西遷空間活化，國門廣場城市之心，容積移轉都市更新，型塑港城丘新風貌。

二、 全力推動基隆捷運：發展基隆河谷產業廊帶，規劃沿線車站周邊開發，建構東台北共同生活圈。

三、基隆歷史場域再現：整合東西岸歷史場景，重塑台灣頭起點城市；立足文化根基，拓展城市外交。

四、海洋城市基隆驕傲：振興郵輪觀光產業，打造東亞營運中心；結合產官學研資源，活絡在地經濟就業。

蔡適應解釋道，四大主軸政見將以「適應」新基隆的理念出發，取諧音「適大主軸」，分別是「延續市港再生標竿」、「全力推動基隆捷運」、「基隆歷史場域再現」與「海洋城市基隆驕傲」。最後蔡也直言，四大政見除了呼應基隆未來的發展，也是基隆這座城市的未來願景。