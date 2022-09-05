大陸深圳一名周姓男子打工經驗豐富，聽聞隔壁新工廠招募員工，不僅包吃包住，還有許多美女同事，毅然決然跳槽，還幸運的與5名正妹女同事同住一間宿舍房間，不過他住進去就後悔了，因為女同事會打呼、說夢話，根本無法睡覺，住了2天馬上辭職逃離宿舍。

根據陸媒《網易新聞》報導，周男家住深圳，打工經驗豐富，但大多數工廠都沒有包吃包住，每月薪水僅2000人民幣，大約新台幣8900元，讓他覺得太少，日前聽聞隔壁工廠正在招募員工，包吃包住，薪資與福利也不錯，還有正妹同事相伴，毫不猶豫就決定跳槽。

周男進到新電子廠工作後，發現果真美女不少，同時馬上向公司申請住宿、包吃包住，但主管告訴他宿舍房間不夠，只好安排他跟另外5位女同事合住一個房間，周男聽到後立刻答應，非常興奮的搬進宿舍。

周男與5位女同事同住一間宿舍房間，但才住進去一天就後悔了，一到晚上就有人打呼、說夢話，吵得睡不著。(翻攝自網易新聞)

然而，周男才住進去一天就後悔，一到晚上5名正妹女同事中就有2人會打呼，2人會講夢話，導致他整晚被折磨得睡不好，無法好好休息，開始害怕晚上睡覺。此外，他與女同事也沒有共同話題，聊不起來，無法參與她們的聊天，相處非常尷尬。

撐了2個晚上，周男實在受不了決定離職，直呼這樣的宿舍「實在令人無法接受」。此事曝光後引發網友們議論，有人笑說「以為是福利結果變成噩夢」，但也有其他男性網友躍躍欲試，「請問該工廠還有徵人嗎？我想去應徵，我願意和這些妹子們同住」。