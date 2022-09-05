中秋連假前夕，台股交投降溫！全球「鷹」聲鶴唳不止，外資對亞股也採取保守態度，保德信指出，上周亞股中以台股獨憔悴，雖然美國升息預期將引道資金回流歐美市場，但上周外資自台股提款超過30億美元，不僅為亞股賣超最重的市場，該金額亦為近11周以來最大，且連續賣超周數來到第5周。台股一今(5)日指數一直在平盤附近震盪，終場小跌11.94點，跌幅-0.08%，收在14661.10點，成交金額1886.09億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，美國政府限制高階晶片出貨至中國，與台廠關聯緊密的NVIDIA及AMD部分產品為管制名單當中，進一步導致半導體族群走弱，不過目前看來風險可控；另一方面，台股重新修正對聯準會鷹派政策的預期，外資賣超金額持續擴大，今年來外資累計提款金額推高至1.13兆，加上整體投資情緒不振，拖累台股走勢下挫，加權指數已連續三天落於短中長天期均線之下。

廖炳焜指出，現階段雖然基本面無悲觀理由，然而籌碼面、技術面均較為弱勢，且電子業庫存水位上升狀況並未改變，在經濟展望下修影響下，可能不利股市本益比擴張，加上美股仍偏震盪，四大指數失守季線，本周台股震盪難免。

不過，廖炳焜說明，過去兩年外資持續賣超亞洲科技股，但也因此讓亞洲科技股與美國科技股之間存在評價差距，一旦科技股修正後出現反彈走勢，有利於外資優先回補提高持股比重，屆時將成為科技股彈升的重要助力，建議投資人聚焦車用電子、新能源車、網通、跌深打底股等。

至於本周蘋果新品發表會，廖炳焜表示，市場期待的iPhone14將亮相，目前售價可能上調10%至15%，而備貨數量市場預期將達9000萬台，顯示高階機種不受通膨影響消費力道，讓蘋果概念股持續為近期台股題材亮點。