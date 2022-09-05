「台灣國際木工機械展(WOOD TAIWAN)」預定於明(2023年)年4月20日至4月23日於台北南港展覽館1館實體登場，本屆以「Envision a Greener Future」為展覽標語呼應產業永續趨勢，展覽即將於9月13日開放參展報名，本屆廣納上中下游相關產品鏈，從木材、加工設備、零組件、手工具、手作木工DIY、雷射雕刻、家具五金、軟體服務到木質家具等。

今年全球重要木工機展皆已如期實體開展，尤其甫結束的美國木工機械展更可感受北美市場的熱度，並可觀察到疫後木工機械產業對於自動化、智慧製造的強勁需求，工業物聯網更帶來在監測、預測、診斷的創新發展。主辦單位外貿協會及木工機公會鼓勵相關業者於此時趁勝追擊，參與亞洲指標木工機械重要平台WOOD TAIWAN掌握疫後復甦商機，展示各式研發設備、周邊配件及木成品，展覽屆時也將有來自全球買主蒞臨參觀採購。

另為因應全球低碳趨勢，木工機械產業的綠色轉型也是展覽重點，包括各式節能減碳的設備、木材的循環利用、碳排放、碳足跡管理的工具等，外貿協會也推出WOOD TAIWAN綠色倡議者活動，鼓勵參展廠商分享展出的解決方案如何為地球永續盡一份心力，體現WOOD TAIWAN 2023永續標語Envision a Greener Future的精神，致力從供應鏈的製造端就樹立綠色典範。