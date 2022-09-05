大陸外交部出現新面孔，新任發言人毛寧今（5）日正式亮相主持例行記者會，其外交資歷已有27年，長期從事亞洲方向的工作，曾任亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任、中日韓合作秘書處副秘書長、駐美國使館參贊等職務。

據央視網報導，毛寧成為大陸外交部第33任新聞發言人，今日正式與媒體見面，並主持例行記者會；據大陸外交部官網，毛寧現任新聞司副司長一職。

大陸外交部發言人汪文斌介紹毛寧時表示，毛寧從事外交工作已經27年，曾長期從事亞洲方向的工作，有豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力。

公開資料顯示，毛寧曾先後擔任大陸外交部亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任、中日韓合作秘書處副秘書長、駐美國使館參贊、亞洲司政工參贊、亞洲司副司長等職務。

毛寧在主持記者會前表示，新聞發言人對她來說是一個全新的崗位，她將向自己的前任學習，和同事們一道及時、準確、全面介紹中國的外交政策和外交理念，致力於增進中國與世界的相互了解。

毛寧說：「我會認真準備每一場記者會，真誠對待每一位記者朋友，用心回答每一個問題，期待與大家保持良好的溝通與合作，也希望得到大家的支持。」

據報導，大陸外交部自1983年建立新聞發言人制度，是最早設立固定新聞發布機制的中國政府部委之一。