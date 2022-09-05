射箭國家代表隊選手彭家楙在桃園市成長，在中原大學企管系從學士、碩士，一路念到博士，該校體育風氣盛行，是全國唯一每年舉辦兩次運動會的大專院校，將於2023年承辦全國大專校院運動會，曾代表中原大學奪下全大運金牌的彭家楙，對於能在自己學校與家鄉參賽，感到十分欣喜與榮耀。

全國大專校院運動會是全國大學頂尖運動選手的重要舞台，中原大學曾於1991年第一次承辦全大運，睽違32年之久，再度獲獎為主辦學校，全校積極籌備迎接此體壇盛事。中原大學表示，屆時將邀請中原企管系、射箭國手彭家楙射出勝利之火，為2023年全大運聖火點燃儀式一大亮點。

彭家楙今年六月在法國巴黎舉行的射箭世界盃反曲弓團體賽為台灣贏得金牌，同時拿下個人對抗賽銀牌為國爭光，也是桃園之光。難得的是，在課業方面，她也絲毫沒有懈怠，世界盃結束，隨即進行碩士論文口試，她以自身經歷進而探討教練的領導、角色衝突等對學生運動員學業及運動績效的影響。

她表示，全大運是各校頂尖選手展現努力成果的舞台，好的運動家精神，就是不管遇到任何挫折，都會秉持同樣目標繼續前進，明年全大運在中原大學，她期許自己也能拿出最好的表現。