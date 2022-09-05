鴻海(2317)公布2022年8月自結合併營收4489.06億元，較7月4750.99億元減少5.51％、仍較去年同期4000.48億元成長達12.21％，改寫同期新高。累計前8月合併營收3.84兆元，較去年同期3.51兆元成長9.21％，續創同期新高。

鴻海表示，8月與7月相比，受惠消費智慧產品類零組件出貨增加，帶動元件及其他產品營收顯著成長。消費智慧產品雖然主要產品進入新舊產品組合轉換期，但在其他消費智慧產品需求維持旺盛下，表現持平去年同期。

而電腦終端產品雖歷經中國大陸四川、重慶限電事件，但集團透過營運彈性及供應鏈優勢因應，對營運影響不大，8月營收僅較7月小幅衰退。而雲端網路產品因7月拉貨動能強勁、比較基期較高，使8月營收較7月略為衰退。

若與去年同期相比，鴻海四大產品線均維持正成長。其中，受惠伺服器需求暢旺、聲學及消費智慧類零組件出貨增加、新品發表及零組件供應穩固，使雲端網路、元件及其他、電腦終端產品均達雙位數成長，消費智慧產品在主要產品持續熱銷下，亦維持顯著年成長。

觀察前8月狀況，鴻海四大產品均較去年同期成長。其中，受惠伺服器需求暢旺，雲端網路產品繳出強勁雙位數成長，電腦終端、元件及其他、消費智能產品則受惠新品發表及零組件供應穩固、聲學及消費智慧類零組件出貨增加、主要產品熱銷，亦維持顯著成長。

展望後市，鴻海對第三季展望維持審慎樂觀看法，但仍需密切關注通膨後續發展，以目前能見度而言，預期營收將約略持平第二季、優於去年同期。全年展望亦維持先前看法不變，預期表現從原先的持平調升為成長，下半年營運有機會優於上半年。

鴻海董事長劉揚偉及財務長黃德才日前法說時表示，目前為主要客戶新產品量產期間，客戶訂單需求都在，因此庫存風險不高。未來2年若面臨景氣下行風險，營運策略將聚焦營收成長，並對於2025年毛利率提升至10％目標仍非常有信心達成。