螺絲大廠世豐(2065)公布2022年8月合併營收達2.08億元，雖年減5.44%，但受惠旗下客戶拉貨動能穩步增溫，帶動8月營收月增0.68%，改寫歷年同期次高表現。累計2022年1月至8月合併營收達16.8億元，亦年減11.89%。

世豐表示，集團持續布局全球業務接單能力，透過全尺寸螺絲產品銷售、擁有業界少數的全工序生產製程、以及數位智能化管理成效等策略效益展開，除穩定歐美地區既有客戶訂單表現，同時積極開拓新客戶研發合作專案機會，帶動美洲地區主要客戶訂單需求穩定回升、歐洲地區銷售亦持續提振，尤其歐洲地區8月份銷售金額年比大幅成長12%表現，進一步推升8月整體合併營收改寫歷年同期次高水準。

世豐指出，集團仍戮力深化美洲、歐洲地區螺絲扣件訂單業務接單能力，保持良好市場滲透率表現，同時為滿足客戶多元需求、提升集團於全球整體競爭利基，近年來持續深化產品製造技術能力，並取得ETA、CE、ISO-14001、以及美國A2LA實驗室等多項相關認證，且亦不斷進行新材料、新產品研發進度，助力集團開拓新應用領域商機，有助於推動世豐搶攻新領域發展目標，推升未來集團整體價值更上一層樓。

展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察目前美洲、歐洲地區螺絲扣件市場需求仍穩定回升，美洲地區舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售、以及建築工業領域訂單需求等，加上主要客戶庫存調整動作趨緩，挹注整體下單力道穩步提升，另一方面，歐洲地區隨著歐盟針對中國進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，帶動歐洲地區客戶詢價意願提升，有助於創造集團未來整體接單動能保持穩定水準。