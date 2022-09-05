材料-KY（4763）受惠絲束新產能貢獻營收，加上眼鏡用塑料級醋片需求強勁，自結8月營收4.17億元，年增98％，連續兩個月創下上市以來新高。

材料3月初完成4,000噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，加上眼鏡用塑料級醋片需求強勁，且醋酐開始批量出貨下，累計前八月營收26.34億元，年成長53％。

展望下半年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，材料也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單皆已談妥，並有新的絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期2022年將是「如虎添翼」的一年，營收成長可望為上市以來最佳。

材料表示，除持續優化生產效率與擴大產能外，內部也往兩大策略方向佈局，一是持續增加投資研發綠色環保材料。預計今年第三季於台灣成立研發中心，研發可生物降解材料，以取代現有石化原料，降低碳足跡及碳排放，以適應未來世界碳中和的國際標準。

其二是因應絲束訂單之需求，擬再擴充絲束及醋片產能。另因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。