若綺（左起）吃醋老公楊昇達與劉雨柔感情太好。（三立提供）

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu 黃路梓茵。（三立提供）

三立《綜藝大熱門》上周播出「聽JAY個」猜歌王冠軍賽，收視亮眼，無線有效收視衝上1.03，排行第5名，當周杰倫猜歌專場一上線，不到一天就衝破20萬觀看，上發燒第30名，就連周杰倫也在IG上分享，「是個不錯的節目。」

明（6日）將「播出一邊是友情一邊是愛情？！」邀請到張可昀（小甜甜）與老公宋先生、王少偉，及楊昇達與老婆若綺、劉雨柔2組，分享即使步入婚姻也會遇到老公的兄弟愛攪局，看看這三人行的局面，誰才是不被重視的第三者。

張可昀與王少偉之間的感情彷彿親人，當張可昀有心事時都會第一時間打給王少偉，王少偉則說自己是她的24小時工具人，但婚後就保持距離不去打擾他們的婚姻生活；張可昀也爆料說以前吳宗憲以為2人在交往，吳宗憲笑說：「哪知道才認識2年的宋先生先達陣」。

張可昀說他與王少偉之間的好關係很難用言語形容，像老公要她剪短髮，張可昀卻會回說「少偉喜歡我留長髮！」張可昀還說有次因為要替王少偉慶生而讓老公走心，不僅要充當司機送蛋糕，還要去幫大家拍照，張可昀笑說：「因為他在我心裡有很重要的位置，我不能缺席。」

吳宗憲趁勢追問「張可昀最難以啟齒的秘密？」沒想到老公竟像局外人答錯，而王少偉則是怎麼問都答對，當2人聊起過往時，還自爆以前唱歌玩國王遊戲，結果抽到「接吻」，張可昀說：「當下感覺很詭異，拍戲親任何人都OK，可是王少偉是我人生中親過最奇怪的吻」，王少偉解釋是因為2人真的太好，以前都把張可昀當男生，因為她不管行為談吐都像男生，有次女廁滿了，還跟她說不要再裝了，一起上男廁就好，直到後面她開始戀愛，變得比較有女人味，才把她當女生看待，但對她真的沒有跨出友誼界線。

楊昇達、劉雨柔2人則曾偷偷瞞著若綺一起打保齡球，楊昇達甚至不惜說謊騙若綺是去鄰居家聊天，吳宗憲笑說夫妻都會說從此沒有秘密，但這就是謊言的開始。更好笑的是，楊昇達夫妻錄同場節目，卻會各自出發，因為楊昇達喜歡被劉雨柔載，他解釋是因為若綺太會拖，常花一堆時間化被梳化說是素顏的妝，所以現在都會各自出發。

若綺忍不住抱怨說劉雨柔什麼事都會打給昇達，「像約買菜沒人問我行不行，就算不行也不會為我改時間，搞得好像他們才是夫妻！還有他明明通告沒那麼早，但會為了跟劉雨柔一起就提早半小時出門，而且雨柔買車還是他去幫她試車，常常只有他們沒有我，我都事後才被告知沒被尊重。」她更氣說楊昇達有次去買菜不讓她跟，還說：「妳又不會煮菜，跟著去買菜幹嘛！」