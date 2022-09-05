員林市發生號誌燈桿斷裂，砸傷陳女，未來可能癱瘓，新生娃娃才3個月大，悲劇讓人痛心。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣議會黨團4日指出，停紅燈都有事，到底還有多少未爆彈？。（吳敏菁攝）

彰化員林市發生號誌燈桿斷裂，砸傷陳女，未來可能癱瘓，新生娃娃才3個月大，悲劇讓人痛心，民進黨彰化縣議會黨團4日指出，停紅燈都有事，到底還有多少未爆彈？彰化縣警察局表示，全縣交通號誌計有3150組，已完成查報43.8％路口號誌，9處有鏽蝕、傾斜現象，初步檢視未有立即危害，但已要求廠商立即改善。

民進黨團總召賴澤民、議員莊陞漢、張欣倩、賴清美、楊妙月、葉國雄表示，彰化縣超過80萬輛機車，陳姓騎士被砸畫面，大家看得都很悲憤，主管要負起監督、管考之責，並質疑肇禍路燈號誌6月才完成檢修，為什麼才3個月就出狀況，檢修流程有沒有問題？監督管考有沒有問題？

據了解，陳女母親兩年前往生、爸爸也中風，晚婚歷經過一次流產，新生女寶寶才3個月，全家才沐浴在新生兒喜悅，陳女為幫女娃娃刻印章騎機車外出，卻被號誌砸傷頸椎、胸椎脫位、打斷9根肋骨，神經受損，恐影響下半身活動，孩子等不到讓媽媽抱抱，讓人都感到不捨、悲哀。

彰化縣警察局表示，警察局為號誌設施主管機關，會勇於承擔責任，轄內號誌警察局均有投保公共意外責任保險，每人最高傷亡給付1000萬元，每件財損最高給付1000萬元，後續將由保險公司與警察局、事故當事人協調賠償事宜。經查警察局養護縣內交通號誌計有3150組，依採購契約由維修廠商進行維護及維修。將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

警方表示表示已即時通報維修廠商並動員各警察分局轄區派出所7日內全面檢視縣內號誌桿，截至9月4日止完成查報43.8％路口號誌，其中有9處有鏽蝕、傾斜等問題，經初步檢視未有立即危害，已通報維修廠商列為優先處理工作，儘速完成檢修。