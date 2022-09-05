國民黨新竹市長參選人林耕仁被控抄襲，民眾黨新竹市長參選人高虹安5日表示，看完林耕仁論文確實發現「不尋常之處」，但也肯定林耕仁主動繳送資料到陽明交大的做法，是否為抄襲後續仍有待學倫會判定。

高虹安說，在看到消息後，她也花時間取得並閱讀林耕仁的論文，閱讀過程中，確實發現不尋常之處。例如，一般碩論研究中，大多會用較多篇幅描述自己原創性的描述，僅會用少數篇幅描述引用的文獻，但看起來林耕仁的論文，引述的比例太高，有些地方也沒做到加註，確實有抄襲疑慮。

同時，高虹安也說，她注意到第3章一開始的部分，不知是否是作者筆誤，前2段完全相似、一模一樣，她懷疑是否是在複製貼上時，重複按了兩次「貼上」。

因為有上述疑慮，林耕仁也將自己的論文資料主動繳送到陽明交大的學倫會來進行判定，高虹安也肯定林耕仁的做法，她也認為是否涉嫌抄襲，或後續應如何處理，都有待陽明交大學倫會的判定結果，才能有個定論。