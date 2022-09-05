宜蘭市公所回應，當時加畫線之後沒把多出來的黃線刨除，已請施工人員立即處理。（吳佩蓉攝）

1名網友日前在宜蘭市南館市場的南興街上發現，路面上竟出現「三黃線」，於是在臉書「路上觀察學院」PO文，「雙黃線在路上十分常見，我們這邊則有三黃線。可能是Adidas聯名款」，網友們笑歪說，「運動品牌也搞斜槓」；宜蘭市公所回應，當時加畫線之後沒把多出來的黃線刨除，已請施工人員立即處理。

該名網友逛南館市場時發現，南興街的路面竟出現「三黃線」，他知道雙黃線是不能跨越行駛、不能迴轉，但「三黃線」用途他真的不清楚，於是他在臉書PO文求解說，「雙黃線在路上十分常見，我們這邊則有三黃線。可能是Adidas聯名款」。

網友們笑歪且瘋狂留言，「運動品牌也搞斜槓啊~跨足營造業也很正常」、「顏色不對，仿的」、「以上道路由ADADIS（誤）熱情贊助」、「愛迪達表示：不排除跨海提告侵權」，也有網友表示想聽聽真話、求正解。

市公所主祕楊秀川說明，主要是原來的路幅有一邊變寬之後，必須調整中間路線位置，所以在原來的中間標線，為了要置中所以再加畫一條線，故靠右的那條要做刨除，當初沒繼續追蹤，將多出的黃線做處理，避免用路人混淆，今已派人立即刨除。